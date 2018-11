Ex de Said Palao responde a Macarena Vélez tras duro mensaje en Instagram [VIDEO]

Macarena Vélez y Aleska Zambrano, actual y expareja de Said Palao, en varias ocasiones han enviado contundentes mensajes en Instagram. Para los cibernautas, ambas mujeres no han dejado de mandarse indirectas.

Hace unos días la participante de ‘Esto es Guerra’ causó polémica con una foto que compartió en Instagram, donde se puede observar a la joven mostrando los dos dedos del medio, gesto que siempre resulta controversial.

"Traducción para mis haters: ‘Si no te gusto y sigues viendo todo lo que hago pxxx, eres una fan’. Sé paciente. Mucho más se acerca. ‘La felicidad es la mejor venganza; nada enloquece más a las personas que ver a algunos con una gran vida’. Estoy segura al 97% de que no les gusto, pero estoy 100% de que no me importa”, es la leyenda que acompaña a dicha instantánea.

Como era de esperar, este mensaje de Macarena Vélez fue interpretado como un claro mensaje para Aleska Zambrano, por ello la expareja de Said Palao se cansó de las indirectas y por primera vez habló sobre su enemistad con la exparticipante de ‘Combate’.

En diálogo con Instarándula, programa que Samuel Suárez tiene en Instagram, Aleska Zambrano aclaró si le envió o no indirectas a Macarena Vélez.

“No tengo por qué dedicarle nada a nadie que no existe en mi vida. El único que existe y va a existir en mi vida es Said y con él todo está bien, hablamos de la bebés, viene y está con ella, la recoge del nido, etcétera. Los problemas estamos tratando de sobrellevarlos lo mejor posible por nuestra bebé”, escribió la ex de Said Palao en Instagram.

Por otro lado, Aleska Zambrano aclaró que no está enamorada de Said Palao. “Si me da mucha cólera las cosas que da a entender ella, porque como te digo, la única persona que existe en mi vida para mí y Caetana es su papi y así va a ser siempre. Entre nosotros no existe ningún tipo de sentimiento más que nuestro amor por nuestra hija”, agregó la joven.

Said Palao defiende a Macarena Vélez de Ducelia Echevarría

En su regreso a Combate, Ducelia Echevarría tildó a Macarena Vélez de ‘Annabelle’, por lo que Said Palao no dudó en defender a su novia y encarar en vivo a su compañera de trabajo.

El ‘combatiente’ le pidió que no se meta con Macarena Vélez porque ella no tiene nada que ver en sus enfrentamientos verbales.