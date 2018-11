Revelan parte policial que desmentiría a Giuliana Rengifo [VIDEO]

¿Giuliana Rengifo intentó suicidarse cortándose las venas? Es la pregunta que muchos se hacen, luego de que el último sábado 24 de noviembre varios medios de comunicación informaran que la cantante habría querido poner punto final a su existencia en la ciudad de Cajamarca.

"Efectivos policiales llegaron esta mañana al lugar donde encontraron a la ex 'Agua Bella' Giuliana Rengifo en una triste escena. Se habría cortado las venas. Además de ingerir pastillas", informó el medio Cajamarca Reporteros.

Ante dicha información que alarmó a los seguidores de Giuliana Rengifo, la cantante se pronunció a través de las redes sociales para calmar a sus familiares y fanáticos.

"Gracias por la preocupación a todos mis amigos, familia y fans estoy bien tuve una descompensación por el clima pero ya estoy estable los quiero mucho", dijo en Facebook.

La exintegrante de Agua Bella, un grupo de cumbia femenino que tuvo éxito casi dos décadas atrás, admitió que sí sufrió cortes en la muñeca izquierda. Según dijo al diario El Popular, el hecho habría sucedido debido a un accidente doméstico, negando así un intento de suicidio.

De acuerdo a sus declaraciones, Giuliana Rengifo se encontraba sola en el cuarto del hotel Costa del Sol, donde se había alojado antes de ofrecer su show en un casino, cuando por un descuido suyo se le cayó el vaso con agua y terminó cortándose la mano izquierda.



“Llamé al toque a la recepción del hotel para que me mandaran a un médico, pues también me faltaba el oxígeno. Es así como me trasladaban a la clínica. Allí mi esposo me dio el encuentro. Me han puesto dos puntos porque ha sido leve, pero como yo canto y bailo era mejor para que cicatrice”, señaló la cumbiambera.

¿Realmente Giuliana Rengifo quiso suicidarse?

Las cámaras de ‘Válgame Dios’ llegaron hasta Cajamarca y lograron obtener el testimonio de las autoridades locales sobre el caso de la cantante piurana Giuliana Rengifo.

Según el parte policial al que tuvo acceso el programa de Latina, el documento confirmaría que Giuliana Rengifo atentó contra su vida, por lo que tuvo que ser llevada de emergencia a una clínica local por los trabajadores de dicho hotel de Cajamarca.

De acuerdo al parte policial, Giuliana Rengifo se habría cortado las venas, producto de una fuerte crisis nerviosa.

¿Qué pasó realmente? Se cree que la razón que llevó a la cantante piurana a autolesionarse fue una fuerte discusión con su actual pareja, Fernando Calderón (41). Sin embargo la artista nacional desmintió dicha versión.

Debido a que muchos no creían lo primero que dijo, Rengifo cambió su versión al darse cuenta que su explicación no era muy convincente y aseguró que estaba pasada de copas. “Yo me encontraba con algunos traguitos y fue ahí que un vaso se rompió y me hice daño de casualidad”, dijo en una comunicación telefónica con ‘Válgame Dios’.

Lo último que dijo la cumbiambera caería en saco roto ya que al parecer se habría descartado que terminó intoxicada.