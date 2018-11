Mayra Goñi y Fabio Agostini no pasarán el Año Nuevo juntos. ¿Problemas en la relación?

A puertas de celebrarse las fiestas de fin de año, los integrantes del reality 'Esto es Guerra' anunciaron sus viajes al exterior del país y el español Fabio Agostini terminó sorprendiendo a más de uno al contar que viajará con su amigo Nicola Pocerlla en vez de Mayra Goñi.

"En un principio tenía un viaje con mis padres y mi hermano. Le dije a Mayra (Goñi) si quería viajar con nosotros, pero ella me dijo que no podía porque tenía que pasarla con su familia aquí en Perú y es normal. Ahora me iré con Austin (Palao), Nicola (Porcella) y mi hermano a Cancún, Corea del Sur y a Japón", contó Fabio Agosnti en conversación con el programa 'En Boca de Todos'.

"Me iré por unos 18 días al menos. Quiero conocer el mundo y disfrutar porque para eso está la vida", añadió el único "guerrero" español.

Ante esta noticia, Mayra Goñi se pronunció al respecto con el mismo medio y dejó claro que estaba enterada de los planes de su pareja sentimental: "Fabio ya tiene un viaje planeado con sus amigos y yo la verdad no puedo viajar porque tengo que grabar la telenovela ('Los Vílchez') hasta febrero".

Así es, Mayra Goñi no podrás viajar al extranjero porque se encuentra concentrada en las grabaciones de 'Los Vílchez', spin-off de 'Ven, baila, quinceañera'. Serie protagonizada por Patricia Portocarrero, Katerina D'Onofrio, César Ritter, Patricia Barreto, Ana Cecilia Natteri y Gustavo Borjas.

Mayra Goñi cuenta con gran popularidad en las redes sociales y ello se ve reflejado en Instagram, donde la cantante y actriz tiene más de un millón y medio de seguidores.

La actriz de 26 años aprovecha este espacio cibernético y comparte sensuales imágenes que generan una serie de reacciones por parte de los fans, además se luce al lado de su pareja, Fabio Agostini, con quien lleva varios meses de relación.