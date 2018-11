Yo Soy: Thalía canta "Amor a la mexicana" y recibe duro comentario de Ricardo Morán [VIDEO]

Ángerli, quien participa como imitadora de Thalía en 'Yo Soy', deleitó con su buen desempeño en el escenario, al cantar y bailar al ritmo del tema "Amor a la mexicana", incluso puso a bailar a Maricarmen Marín y Magdyel Ugaz, jurados del reality de Latina.

Con un particular vestuario de vaquera y con una sexy blusa que dejaba notar su abdomen, Angerli realizó característicos movimiento de la cantante mexicana, consiguiendo contagiar de emoción al público. Una presentación que tuvo controvertidos comentarios de todos los que forman parte los que califican a los participantes.

Maricarmen Marín, jurado del 'Yo Soy', le dijo a la imitadora de Thalía que debe continuar explotando su potencial pero para eso de corregir algunos detalles.

"Me gusta mucho lo que veo, cómo te entregas en el escenario. Siento que tienes una energía linda, eres una gran artista.Tenemos que enfocarnos más en los movimientos de Thalía , en cómo mueve la cintura, porque veo a Angerli con su energía queriendo imitar a Thalía, pero todavía no me engañas al 100%. Está bien la coquetería, pero tenemos que copiar más la energía y los movimientos de Thalía", comentó la cantante y actriz.

Mientras que Ricardo Morán fue más crítico con la imitadora de la cantante mexicana y le dijo que debería tener mejor control del espacio del escenario, pues por momentos se iba de un lado a otro.

"Nos gusta mucho tu trabajo porque hay mucho parecido vocal, estás cantando muy bien; cada semanas mejoras más y más. Pero hay cosas que trabajar todavía, una de ellas, no solo en el manejo de tu cuerpo, sino en tu manejo del espacio, estás como un poco como perdida en el espacio; en un momento estabas, como, adelante de los bailarines se te cruzaron y eso es responsabilidad tuya ubicarte correctamente en el escenario y moverte como ella", mencionó el productor de 'Yo Soy'.