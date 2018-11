¿Emilio Jaime buscó a Austin Palao para conversar sobre Luciana Fuster? [VIDEO]

Las especulaciones de un romance entre Luciana Fuster y Emilio Jaime continúan, sin embargo, ambos se han encargado de desmentirlo, pero aceptan que están saliendo y conociéndose de otra forma, con lo que dejan abierta la posibilidad de que sean pareja en un futuro.

Pero Austin Palao, ex pareja de la combatiente y ex amigo del cantante, está presente siempre. Emilio Jaime reveló que sí se comunicó con el guerrero a penas comenzaron los rumores con Luciana. "A penas comenzó a hablarse del tema de Luciana conmigo, yo si tomé la decisión de escribirle a Austin, pero no es que lo negué y le dije sabes que Austin no pasa nada. Le dije que si bien es cierto hay muchos rumores, que preferiría contárselo yo antes de que se entere por otras personas".

Agregó además que con esas palabras nunca descartó nada, al contrario dejaba claro que estaba viendo lo que podía pasar. Sin embargo, el mensaje nunca fue respondido. Por su parte, Luciana agregó que el combatiente dejó abierta la posibilidad de que le pudiera hacerle preguntas, aseguró también que su relación o sus salidas con Emilio empezaron mucho después de haber terminado con Austin.

Con respecto a los rumores del romance, Luciana señaló que se encuentran tranquilos, pero que sí están viendo qué puede pasar, mientras que Emilio, entre risas, aseguró que no está con la influencer, pero repitió que la está conociendo y que no sabe lo que pueda pasar.

"Estamos viendo qué pasa, estamos saliendo sí, ya lo he dicho miles de veces, vamos al cine, vamos a comer, pero yo creo que ninguno está enfocado en que queremos tener una relación seria ahora", finalizó Luciana Fuster.