¿Michelle Soifer se resintió con Gisela Valcárcel tras encararla en vivo?

Michelle Soifer causó polémica el último fin de semana debido al momento tenso que vivió tras ser encarada por Gisela Valcárcel en 'El artista del año'. Luego que la popular 'Señito' la expusiera como soberbia, 'Michi' no se quedó callada y aclaró la situación que ha dado pie a muchas especulaciones en 'Chollywood'.

"Algunos dicen que Michelle se queda porque es la engreída del programa porque de repente daría rating, pero quiero decirles que la semana pasada el más alto rating no fue durante el tiempo en el que estuvo ella, sino cuando Daniela y Pedro cantaron", expresó Gisela Valcárcel.

Tras ese comentario Michelle Soifer no lo toleró y su incomodidad se hizo obvia en 'El artista del año', generando tensión entre los asistentes. Ahora, la participante de 'Esto es Guerra' rompió su silencio y aclaró que no es su favorita de Gisela Valcárcel.

"En realidad Gisela no me ha salvado, los que me han salvado han sido el jurado y creo que siempre he recibido críticas de ellos, tampoco no es que yo haya recibo 11 siempre...Yo he sido criticada duramente por ellos y creo que si me han dado la oportunidad es porque creen que puedo hacerlo mejor, no porque sea favoritismo", aseveró Michelle Soifer.

Michelle Soifer reveló que tuvo una conversación seria con Gisela Valcárcel detrás de cámaras sobre lo ocurrido.

"Yo dije que lo iba a decir en privado, yo no sé por qué me están preguntando, son cosas personales"

Además, la integrante de 'Esto es Guerra' tuvo que admitir que todos los participantes están ahí porque aportan al programa, luego que ella dijera que tendría que esforzarse el doble por rating de 'El artista del año'.

"Esto es una competencia, Gisela no ha obligado nada a nadie, creo que ella fue clara con lo que dijo, todos aportamos un granito en este programa", agregó.

