Giuliana Rengifo rompe su silencio: "Sí, me corté la mano" [VIDEO]

El pasado sábado, Giuliana Rengifo encendió las alarmas luego de que se deslizara la información que habría intentado suicidarse en Cajamarca. A los pocos minutos de que trascendiera esta noticia, la cantante desmintió tal hecho; sin embargo, acaba de romper su silencio y cuenta lo que verdaderamente sucedió.

La ex Agua Bella admitió que sí sufrió cortes en la muñeca izquierda y según su versión esto habría sucedido debido a un accidente doméstico, negando así un intento de suicidio, tal y como informaron algunos medios cajamarquinos. Esta entrevista fue ofrecida para el Diario El Popular.

Giuliana Rengifo dijo que se encontraba sola, en el cuarto del hotel donde se alojaba durante su estadía en Cajamarca para presentarse en un casino, cuando por un descuido suyo se le cayó el vaso con agua y terminó cortándose la mano izquierda.

“Llamé al toque a la recepción del hotel para que me mandaran a un médico, pues también me faltaba el oxígeno. Es así como me trasladaban a la clínica. Allí mi esposo me dio el encuentro. Me han puesto dos puntos porque ha sido leve, pero como yo canto y bailo era mejor para que cicatrice”, indicó la ex Alma Bella en entrevista exclusiva para el Diario El Popular.

Tras la aclaración, la cumbiambera ratificó su postura como defensora de la vida y recordó que es vocera del Ministerio de la Mujer, en el programa contra la violencia de género.

“Siempre soy de las mujeres que digo, chicas hay que respetarnos, valorarnos, no vale la pena quitarnos la vida por alguien. Las cosas no fueron así, exageron el episodio”, sentenció Giuliana Rengifo sobre las noticias sobre el intento de suicidio.

Fuente: Diario El Popular

Video compartido por Giuliana Rengifo desde su cuenta Instagram