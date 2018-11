Justin Bieber sorprende con atrevidos mensajes en Instagram a Hailey Baldwin [FOTOS]

Justin Bieber y Hailey Baldwin mantienen un apasionado romance que los llevó al altar y no dudan en mostrarlo a través de sus redes sociales, como es el caso de Instagram, donde el cantante canadiense envío atrevidos mensajes a la modelo, dejando en claro lo enamorado que está en su nueva etapa.

Muchos de los fans notaron que el cantante ha dedicado algunos comentarios subidos de tono en las fotos de la modelo de Instagram, donde aparece en portadas de revistas y sesiones fotográficas, luciendo los atributos físicos que encantaron al intérprete de 'Sorry'.

En una de las imágenes donde Hailey Baldwin se luce con un look blanco y plateado para el anuncio de la campaña de Pretty Little Thing, el cantante de 24 años escribió: "Santa mie*** esto es hot!", palabras que sorprendieron a los seguidores de la modelo, quienes no dudaron en llenar de elogios a la joven que conquistó el corazón de Justin Bieber.

En otra de las capturas compartida en Instagram, el intérprete "Eres demasiado", "me prendes", dejando en claro que fue la sensualidad de Hailey Baldwin la que logró llamar su atención y ayudó a dejar en el pasado a Selena Gomez, con quien mantuvo una relación de varios años.

Como se recuerda, actualmente Hailey Baldwin lleva oficialmente el apellido del intérprete canadiense tras contraer matrimonio en una ceremonia privada, lo cual habrá generado la crisis de Selena, quien terminó internada por un intento de suicidio.

Justin Bieber ha decidido darse un descanso musical y dedicarse a su vida de casado, por lo que muchas de sus seguidoras están al pendiente de su retorno, ya que esperan que el cantante lance nuevo material discográfico muy pronto.