Periodista afirmó que vio a Juan Gabriel vivo y reveló cuál es su ubicación [VIDEO]

Juan Gabriel continúa generando polémica en México, debido a que su exmánager aseguró que el cantante estaría vivo y hoy un conocido periodista de espectáculos fortaleció su versión, revelando que lo vio muy cerca y contó los detalles de cómo se ve actualmente.

Como se recuerda, Joaquín Muñoz sorprendió a todos al revelar que tiene las pruebas para demostrar que Juan Gabriel no ha fallecido, sino que se mantendría oculto, incluso se atrevió a decir que reaparecería en todos los medios el próximo 15 de diciembre para dar a conocer las razones del por qué decidió ocultarse.

Esta vez fue el periodista Jorge Carbajal quien se presentó en 'Intrusos' para confirmar que Juan Gabriel aún está vivo. "Yo no iba con el plan de verlo, entonces nos vamos en el carro, nos vamos a la casa. La mujer me dice pasa, entro y cuando ingreso lo veo sentado y me quedé en shock", confesó el periodista, quien confirmó que el cantante habría bajado de peso.

"Cuando yo lo veo me quedo impactado y me dice 'gracias mijo'. No puede hacer más", manifestó Carbajal quien aseguró que era Juan Gabriel. "A lo mejor es un doble y me vio la cara de tarugo. Pero sí les podría decir que es el doble más perfecto de Juan Gabriel", afirmó en Intrusos, debido al gran parecido físico que habría encontrado en el personaje.

Como se recuerda, durante las últimas semanas la polémica sobre Juan Gabriel está tomando cada vez más fuerza, ya que algunos de los personajes relacionados con el 'Divo de Juárez' han confesado que el cantante está vivo y el 15 de diciembre regresará para aclararlo todo; sin embargo, muchos de los detractores indican que todo se debe a una estrategia publicitaria para lanzar otro disco póstumo.

