Emilia Drago convierte en engrudo los frejoles (FOTOS)

La actriz Emilia Drago, participó en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' donde demostró sus buenas intenciones en el arte culinario, pero dejó claro que lo suyo es la interpretación. "Terminé agarrando los frejoles con la mano, pero estaban súper limpias, y la licuadora no funcionaba, pero igual lo superé, ¿ no sé por qué Yaco (Eskenazi) dijo que mis frejoles parecían engrudo? Mi plato salió decente, al menos eso creo, es que desde que estoy con brackets todo me sabe igual", dijo.

Drago, reconoció que su fuerte no es la cocina pero sí la repostería. " Soy buena preparando la papilla de mi bebe, pero no tacu tacu. Aprendí a cocinar mirando a mi mamá y a mi abuela. Pero más que salados, yo preparo dulces, postres. Mis brownies son muy ricos", contó.

También reveló que por lo mismo, ella jamás conquistó a nadie por el estómago. Fue todo al revés. "¿Si he conquistado por el estómago? No he conquistado por el estómago, pero a mí si me han conquistado por el estómago. Diego (Lombardi, su esposo) siempre me cocina, él me prepara cosas muy ricas", dijo Emilia.

Emilia Drago, volverá pronto a la pantalla grande con uno de los roles protagónicos en la película Asu Mare 3 donde comparte protagonismo como la esposa de 'Cachín' con Carlos Alcántara.