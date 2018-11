Camila Cabello habla por primera vez de su relación con su novio [FOTOS]

Camila Cabello es una de las artistas que la vida le sonríe en todos los aspectos de su vida. Además de haber consolidado su carrera en solitario y haber visto cómo su sencillo "Havana" se convertía en la canción de un artista femenina más escuchada en la historia de Spotify, la cantante decidió darle una oportunidad a su corazón con Matthew Hussey, diez años mayor que ella.

A inicios de este año, Camila Cabello conoció a Matthew Hussey en el programa de televisión "Today", donde él participaba como experto en temas amorosos, sin presagiar que el contacto visual sería el inicio de una intensa relación que le orilló a la intérprete de 'Consequences' a hablar por vez primera sobre su historia de amor.

Pese a que el noviazgo entre Camila Cabello y Matthew Hussey no era un secreto, la ex 'Fifth Harmony' nunca se había pronunciado sobre el particular de forma pública y es hasta ahora que decidió hablar del hombre que conquistó su corazón.

"Es muy parecido a mí. En persona, los dos somos un poco ratitos y nos gusta hacer el tonto juntos. Él ha conseguido que sea más feliz que nunca antes en toda mi vida", manifestó Camila Cabello en una entrevista para la revista Marie Claire.

Camila Cabello y su novio Matthew Hussey se llevan diez años de diferencia, siendo 21 y 31 años respectivamente las edades de la pareja. A pesar de ello, el británico ha conseguido ganarse el visto bueno de la familia de su pareja, algo importante en la aceptación de la madre de la artista de origen cubano, que acompaña en casi todas las presentaciones de su hija.

"No sé por qué, pero cuando él está entre el público me pongo muy nerviosa.Empiezo a tartamudear y me sudan las manos. Resulta bastante inconveniente, la verdad, porque llevamos ya un tiempo considerable juntos, pero no lo puedo evitar, me vuelve a suceder lo mismo cada vez y no me siento capaz ni de hablar", reveló Camila Cabello con referencia al segundo plano que intenta tomar su novio en cada una de las presentaciones, pero la ex 'Fifth Harmony' no puede evitarlo.

Camila Cabello y su novio Matthew Hussey

(Foto: Instagram)

