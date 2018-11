¿Daniel Lazo asiste a entrevista ebrio? CM de medio digital responde a usuarios [VIDEO]

El ganador de la primera temporada de ‘La Voz Perú’, Daniel Lazo, fue invitado al programa de Patricia Salinas, que se emite por el Facebook de Acción Web Media. Sin embargo, usuarios que estuvieron atentos a la conversación sostuvieron que el joven intérprete está titubeando y que tiene problemas para gesticular las palabras.

El cantante ayacuchano fue invitado al espacio web para contar sobre su presentación de la segunda temporada de ‘Los 4 finalistas’ para este viernes 14 de noviembre, pero dejó mucho que pensar la entrevista, pues los usuarios sostuvieron que llegó “ebrio” o que había consumido “alguna sustancia prohibida” porque su actitud era extraña.

“Ese parece que está borracho", "Qué vergüenza está borracho", "Está borracho", "la conductora está incómoda pero trata de seguir su trabajo", " Ahora saldrá que estaba con un resfrío y tuve. Tomar pastillas", "No se acuerda…¡Ay Dios mío saquen del aire por Dios !!!! Qué vergüenza, qué pena por él y la página se ha caracterizado por ser la mejor. Y ahora con esta pena", "¿¿Qué tiene?? Parece ebrio”, son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios al ver la entrevista de Daniel Lazo en Facebook.

Cientos de mensajes no se hicieron esperar en la transmisión en vivo y la community manager de Acción Web Media no dudó en responder algunos de los comentarios.

Una usuario indicó que corten la entrevista y el CM del programa dijo: “Hola Sergio, los invitados se coordinan con anticipación. La forma como se presenta depende netamente del invitado no de la conductora ni el canal”.

Otra aseguró que no debería entrevistar a Daniel Lazo en ese estado. El community manager sostuvo: “Hola Brenda, los invitados son confirmados con varios de anticipación. No es responsabilidad de la producción ni de Acción Web Media el estado en el que se presenten los mismos”.

Finalmente, una usuaria cuestionó al programa: “Es evidente que algo está pasando con él no se si exactamente ese ebrio o bajo el efecto de algún medicina no lo sé pero no debería presentarse en esas circunstancias y los del programa no son estúpidos pero a ellos no les importa con tal de dar morbo”. Y el CM respondió vía Facebook: “Hola Nayibe, nuestro objetivo no es vender morbo. La forma como se presentan los invitados depende principalmente de ellos”.