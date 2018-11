Instagram: Karla Tarazona se lanzaría como cantante en los próximos días [VIDEO]

A través de Instagram, Karla Tarazona sorprendió a sus seguidores anunciando su nuevo proyecto de la mano del productor musical y cantante Chris Milligan. En una historia colgada por la ex pareja de Christian Domínguez, se le escucha decir está preparando una sorpresa musical. A lo que Milligan hace la pregunta ¿ustedes se imagina a Karla cantando? y refiere que van a escuchar algo fuera de este mundo.

Sin bien no dieron a conocer más, Samuel Suárez de Instarándula reveló que a través de WhastApp, Karla le envió un adelanto de la canción que está grabando. Al inicio de la historia, se escucha "Karla Tarazona y Chris Milligan, duela a quien le duela", y continúa sonando 'Sí, tal vez', éxito del desaparecido grupo OV7.

Aún no es oficial, pero con esta canción Karla se lanzaría como cantante. Esta no es la primera vez que la modelo trabaja con Milligan, el año pasado participó del videoclip de relanzamiento de la canción 'La Atorranta', donde se contó, de manera sarcástica, el inicio de la relación de Domínguez con la popular 'Chabelita'.

Esta es la canción que Karla Tarazona grabó al lado de Chris Milligan.

Estos últimos días Karla se encuentra en el ojo de la tormenta por sus comentarios hacia la nueva relación amorosa de su ex pareja, quienes decidieron visitar Disney World para 'desestresarse'. Al principio señaló que entre ratas todos están felices y luego aclaró que ella no podría respetar a Isabel Acevedo porque fue ella la que no respetó su hogar y se 'metió' en su relación con el cantante de cumbia.