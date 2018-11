Angie Arizaga: ¿Qué dijo sobre ampay con hombre que estaría casado? [VIDEO]

Luego que las cámaras de 'Válgame Dios' captaron a Angie Arizaga muy cariñosa con un hombre identificado como Benny Campos. La integrante de 'Esto es Guerra' y expareja de Nicola Porcella se pronunció en el programa de Rebeca Escribens.

"Hablar del tema es agrandar todo. Si hay algo que aprendí es que debo tener mi vida en privado... siempre habrán comentarios malintencionados, pero la gente que me conoce sabe cómo soy y no voy hablar más", expresó Angie ante las cámaras de 'América Espectáculos'.

"Estoy tranquila y de mi vida privada quiero mantener algo en reserva y así será... Lo que sí me gustaría mostrar es mi trabajo, lo que voy haciendo día a día porque me esfuerzo un montón. Estoy en 'Esto es Guerra', en 'La Previa', grabando 'Los Vilchez' y estoy con mi gimnasio. Mi vida privada la quiero reservar y cuando tenga ganas de hablar, lo voy hacer y mientras tanto ahora estoy tranquila", agregó la expareja de Nicola Porcella.

Ampay de Angie Arizaga con hombre que estaría casado:

En las imágenes expuestas por las cámaras del programa de Latina, desde otro ángulo del box, se visualiza a una feliz Angie Arizaga que no dejaba de bailar, mientras que el chico que la acompañaba le cortejaba y no dejaba de moverse a su lado.

La integrante de 'Esto es Guerra' se dejaba llevar y, mientras que Benny Campos, nombre del protagonista del ampay de escándalo, la abrazaba de la cintura y también se contorneaba al ritmo de la presentadora.

Tras la emisión del 'ampay' entre Angie Arizaga y el primo de Yaco Eskenazi, la supuesta pareja de Benny Campos habló con el programa 'Válgame Dios' y manifestó que él acaba de convertirse en padre de un niño. No obstante, la joven decidió que sus descargos no salgan al aire y le manifestó a la productora de 'Válgame Dios' que ya no mantiene relación con el nuevo saliente de la 'guerrera'.