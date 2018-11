People's Choice Awards 2018: ¿Quiénes fueron los peores vestidos de la premiación? [FOTOS]

La ceremonia de los People's Choice Awards 2018 no solo causa emoción entre los fans por conocer a los ganadores de cada categoría, sino como suele ocurrir en estos casos, por la curiosidad de todo el mundo de ver como van vestidos sus artistas favoritos.

Y como suele pasar en este tipo de grandes eventos, no todos los nominados van vestidos de acuerdo a la ocasión, y algunos llegaron al Teatro Nokia de Los Ángeles (Estados Unidos) con atuendos de un estilo que el más apropiado.

La alfombra roja se viene transmitiendo desde las 7 de la noche (hora peruana) por la señal de E! Entertainment, canal que también tendrá un streaming desde su cuenta de Facebook. Los conductores son Jason Kennedy y Giuliana Rancic.

Los People's Choice Awards 2018 tienen 43 categorías cuyos ganadores son elegidos por el público mediante votación. Con respecto al año pasado, hay 13 nuevas categorías. Entre los principales nominados están la película "Black Panther", la serie "This is Us" y la cantante Taylor Swift.

James Charles se lleva el premio como Influencer de Belleza 2018 de los #PCAs y en las pantallas vemos por qué #AlfombraRojaE 😌 pic.twitter.com/XWJrRTUb95 — E! Latin America (@EonlineLatino) 12 de noviembre de 2018