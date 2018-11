Eiza González seduce a fans con sexy bikini, pero le hacen terrible comparación [FOTO]

Eiza González , actriz mexicana, emocionó a sus fieles seguidores de Instagram al compartir imágenes donde luce con hermoso bikini en una playa de Hawaii (Estados Unidos) con un collar de flores. Instantáneas que en solo una hora alcanzó los poco más de 170 mil 'me gusta' y cientos de comentarios.

Los fanáticos de la actriz aprovecharon la oportunidad para expresar toda su admiración hacia la reconocida actriz que ha participado en distintas producciones mexincanas y que ahora triunfa en la industria de la industria cincematográfica.

"Ojalá seas tú la próxima sirenita de Disney", "si tu belleza fuera pecado no tendrías perdón de Dios", "wow, eres muna mujer hermosa, increíble. Muy bella y hermosa", "pareces una princesa hawaiana", fueron los mensajes positivos que recibió Eiza González en Instagram.

Sin embargo otros usuarios usaron esta red para hacer comentarios negativos con respecto al aspecto corporal de la joven actriz mexicana Eiza González pues consideran que luce muy delgada que darían señales que padecer de algún trastorno de desorden alimenticio. Incluso le mencionaron que gracias a la cirugías que se habría realizado le permiten lucir como una chica regia.

"Paree anoréxica", "Y se quejan de Barbie que un objeto animado y no una persona por promover una imagen poco saludable", "me siento gorda no más de verla", "quiero verme así aunque sea con cirugías", comentaron algunos de sus seguidores en Instagram.

Fotos que compartió Eiza González en Instagram

Foto de Eiza González en Hawai