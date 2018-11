Califican a Ximena Sariñana de "reggaetonera" tras lanzamiento de nuevo tema

¿Qué pasó Ximena Sariñana? La cantante mexicana estrenó con bombos y platillos su canción 'Si tú te vas', cuyo sonido y videoclip viene siendo blanco de críticas por algunos usuarios de Instagram, quienes calificaron a la artista de "reggaetonera".

Otros cibernautas fueron más crueles y señalaron que la cantante de 33 años se "vendió" al reggaetón, género musical de moda: "pero por qué reggaetón", "lo siento, pero es un asco", "se vendió la muy tonta. Tan talentosa que es, no necesitaba hacer esa música horrible", "no me gustó nadita porque no es tu estilo" y "no es lo suyo y suena como cualquier canción de reggaetón actual".

Tras estas fuertes opiniones en Instagram, los fans de Ximena Sariñana salieron en defensa de su cantante favorita y se abrió el debate: "no creo que sea tonta, mucho menos que se haya vendido, pero pienso que tiene el suficiente talento para no cantar reggaetón", "amo la canción Xime. Está buena y me sube el ánimo cada vez que la escucho" y "muero de amor, está hermosas toda".

Por su parte, Ximena Sariñana no se ha pronunciado al respecto, pero sí utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a la prensa y los verdaderos fans que la siguen pese a los cambios en su música actual.

"Una semana más de promoción completada. Mil gracias a todos los medios que nos abrieron un espacio para hablar de toda esta música nueva que por fin está viendo la luz. 'Qué tiene' ya va por los 6 millones y 'Si tú te vas' ya alcanzó los 500 mil. Y estas dos canciones son sólo una pequeña parte de este disco nuevo, que poco a poco iremos revelando", expresó la cantante mexicana.

"Muero por compartirles el concepto completo... Gracias por escucharme, seguirme y compartir. Los quiero mucho", añadió Ximena Sariñana.

Así suena 'Si tú te vas' de Ximena Sariñana en YouTube:

Así era la música de Ximena Sariñana: