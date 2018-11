Karla Tarazona arremete contra Isabel Acevedo por 'meterse' en su relación con Christian Domínguez

Karla Tarazona no se guardó nada y aseguró que no podría respetar a Isabel Acevedo, porque fue ella la que se metió en su relación con Christian Domínguez. "Hay mujeres a las que sí respeto. Estoy en contra de la violencia hacia la mujer, pero en mi situación no podría respetar a alguien que no respetó mi casa”, señaló la conductora a un medio local.

Además se refirió al comentario que hizo cuando le preguntaron sobre el viaje de Domínguez con la popular 'Chabelita'. "Solo dije que cuando son chiquitos les dicen ratoncitos, luego ratón hasta que llega a rata, y de ahí a muca (entre risas), por eso fue el comentario. Jamás haría alusión a alguien, sobre todo a ella”, y agregó que sus comentarios fueron malinterpretados. Agregó también que no puede dejar de hablar de su ex pareja porque si se porta mal, ella no puede decir que todo es felicidad y darle la estrella de buen padre.

Por su parte, Christian Domínguez aseguró que los pocos días que estuvo fuera con la bailarina le sirvieron para descansar y desestresarse del trabajo, además se refirió al negocio que está próximo a lanzar 'Chabelita y que le demandará mucho tiempo. "Ella es linda, se merecía escaparse conmigo un ratito, ya que se le viene su negocio, está full con todos los papeleos. Mi famila nos ha paseado, llevado a conocer mucho, a relajarnos y lo mejor a engreír a mi hermosa Chabelita. Ella está feliz y su carita lo dice y lo vale todo".