Ex actor de cine para adultos protagonizará telenovela de Televisa [FOTOS]

“Doña Flor y sus dos maridos”, la nueva telenovela estelar de Televisa, ¡ya tiene protagonistas! Los encargados de plasmar el triángulo amoroso de la historia serán Ana Serradilla (La viuda negra y La esquina del diablo), Joaquín Ferreira y Sergio Mur (Papá a toda madre).

“Doña Flor y sus dos maridos” tendrá una gran cuota de picardía. La historia de la nueva producción de Televisa está basada en una novela clásica del autor Jorge Amado que es de alto contenido sexual. A ello se suma que uno de los protagonistas fue actor de cine para adultos.

Se trata del argentino Joaquín Ferreira, a quien se le recuerda por su participación en la serie de Netflix “Club de cuervos”, sin embargo el actor alcanzó popularidad el año pasado luego de que saliera a la luz su pasado como actor de cine para adultos.

En “Doña Flor y sus dos maridos”, Joaquín Ferreira dará vida a Valentín, mientras que Sergio Mur interpretará a Teodoro.



En una entrevista con El Universal el año pasado, Joaquín Ferreira aseguró que no se arrepiente de su pasado ya que ese trabajo le sirvió para mantenerse, sin embargo no es algo que le gusta presumir.

“No me arrepiento de absolutamente nada. Me ha ayudado a mi carrera, a pagar mis estudios, entonces es un tema que no me gusta tocar porque ese no soy yo, porque ese fue una persona muy joven, cuando lo hice hace cinco años estaba recién llegado aquí, un poco perdido en la vida, pero tenía la actuación como meta y es lo que me ayudó a pagar mis estudios, tampoco lo voy a negar, es un trabajo como cualquier otro, uno hace lo que puede”, expresó el actor en una entrevista para el mencionado diario mexicano.





“Doña Flor y sus 2 maridos” se estrenará por Las Estrellas en el primer trimestre de 2019. Es un melodrama con tintes de comedia que relata la historia de Flor, una mujer enamorada de dos hombres. Uno vivo, al que tiene a su lado dispuesto a dar todo por ella y acompañar sus sueños, y el otro… su exmarido muerto, que se resiste al descanso eterno y quiere permanecer tercamente a su lado.