Charly García rompe su silencio y explica por qué se lanzó del noveno piso de un hotel [VIDEO]

Después de 18 años, Charly García reveló uno de sus más grandes secretos al mundo, la razón de por qué se lanzó del noveno piso de un hotel, en Argentina, a una piscina . La revelación la realizó durante el primer episodio de 'Bios: Vidas que marcaron la tuya', programa que se estrenará el próximo 11 de noviembre a través de Nat Geo.

El 3 de marzo del 2000 es un día inolvidable para Charly García y para todos sus seguidores, pues es el día que el cantante argentino se lanzó de un balcón ubicado en el noveno piso, generando especulaciones, sin embargo, la duda se acabó y quien contó la historia fue el propio ícono del rock.

"Me tiré por un policía", señala el cantante durante la entrevista, sin embargo, resalta que no lo hizo sin conocimiento, él practicaba saltos. "¿Vos te creés que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un solo salto para hacer. Era tac, tac o tac y paf ".

Entre risas, García cuenta que dudo que caería dentro de la piscina, pero lo logró y su accionar dio la vuelta al mundo. Al final del adelanto del programa conducido por Julieta Venegas, el rockero cuenta que el policía se acercó a él y le dijo "Yo soy la policía", y el le respondió, "y quién te mandó a no estudiar". El argentino agrega además que no le dolió.

Gustavo Cerati y Alex Lora también serán retratados el docu-reality, que servirá de homenaje a la vida de los tres cantantes, así lo indicó Pablo Cullel, de Underground, la productora que forma parte del proyecto.