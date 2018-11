Docu-reality desnudará al ícono rebelde de la música

Gustavo Cerati, Charly García y Alex Lora serán los primeros ídolos del rock y el pop en ser retratados cada uno en un docu-reality que prepara Nat Geo. ‘Bios: Vidas que marcaron la tuya’ iniciará (este 11 de noviembre) con la biografía autorizada del intérprete de ‘Demoliendo hoteles’ con la conducción de Julieta Venegas.

“Esto es un homenaje a sus vidas. Sus canciones van más allá de modas y momentos. Ellos son más jóvenes que todos nosotros, son vanguardistas, gente que está adelante de la época”, dijo el productor Pablo Cullel, de Underground, en una conferencia telefónica.

‘Bios’ ha contado con el apoyo del círculo más cercano de los artistas. Y, aunque –sostienen– no buscaron lo polémico, será también la oportunidad para que se aclaren o desmientan algunos mitos. “Se van a ver momentos, por ejemplo, ¿por qué se separó Soda Stereo? ¿Por qué Cerati decide no continuar? y está la palabra de cada uno de ellos, su mirada del asunto. Y bueno, después, ¡tantos momentos de rebeldía de Charly García! Muchos momentos que lo cuenta él con gracia y otros con no tanta”.

Entre el material inédito, la producción adelantó que estará la canción ‘Marina’, un demo de Sui Generis “perteneciente a una fallida aventura discográfica, o la hasta ahora desconocida transmisión del concierto debut de Serú Girán en el estadio Obras en 1978”.

Los conductores de los tres documentales fueron elegidos en relación “a la fascinación” que tienen por los artistas. “En el caso de Charly, estamos con él casi todo el tiempo, nos muestra el aquí y ahora, su casa, el armado de uno de los últimos recitales que hizo en Buenos Aires. Lo que cuenta y lo que genera en Julieta, es mucho más emotivo y conmovedor. Su vida, su paso por Sui Generis, la historia política, social, que acompañó el crecimiento de este artista”.

En cuando a Cerati, la cantante chilena Javiera Mena fue elegida porque, además de ser una fan del líder de Soda, era conocida por uno de los hijos del cantante. “Benito tenía una admiración por ella y, entonces, había una relación entre los personajes. Una vez que encontramos empatía y admiración, a partir de eso, buscábamos a una generación diferente, con gente más joven, que tuviera una relación con el público que los sigue en Latinoamérica”.

La vida de Alex Lora fue “sugerida por Nat Geo” porque es equivalente a lo que significa Cerati y García en Argentina.

Gustavo Cerati

Sobre la serie del líder de Soda Stereo, el productor adelantó lo que se mostrará en la biografía, que se estrenará el 25 de noviembre. “Hay una diferencia fundamental” con los otros dos, señala, porque está basado en la emotividad de la familia.

La familia del líder de Soda, que se ha caracterizado por su hermetismo, abre ahora la puerta de su casa. “Contarlo a través de los ojos de sus hijos, de su madre, de su hermana, de los productores... de aquellos que estuvieron en la última noche antes de que él tuviera este lamentable accidente. Contar la noche anterior, con imágenes, mostrar videos inéditos con sus hijos cuando ellos eran chicos, la casa donde vivió, el lugar donde compuso los temas de Soda Stereo, creo que en ese punto hay un material que te acerca más allá del artista, a la persona de carne y hueso”.❧