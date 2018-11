Gisela Valcárcel es víctima de burlas por querer emitir 'programa grabado'

Siguen las especulaciones. La presentadora de televisión Gisela Valcárcel usó su cuenta oficial de Instagram para compartir la promoción de lo que presentará en la próxima gala de 'El artista del año: el dúo perfecto'. La figura de América TV compartió con sus fieles seguidores un video en el que se puede ver las batallas que enfrentan a los participantes en competencia.

El video que publicó Gisela Valcárcel en Instagram muestra a las parejas que han quedado en competencia y también a aquellas que se enfrentarán en un duelo de eliminación. Sobre lo que se verá en la pantalla chica este sábado 3 de noviembre, la popular 'Señito' mencionó lo siguiente. "Este sábado, una gala que nadie querrá perderse. Aquí un adelanto. Los súper quiero".

Ante esta publicación, los usuarios en la red social Instagram no dudaron en comentar su publicación. Ellos siguieron manifestando que fue una "falta de respeto" que no salga en vivo el programa 'El artista del año: el dúo perfecto', y no dudaron en atacar a la conductora de televisión con insultos.

Por otro lado, hubieron algunos miembros de la comunidad en Instagram que le manifestaron a Gisela Valcárcel que el programa a ser emitido el sábado 3 de noviembre fue grabado, por lo que sus votaciones no iban a ser en tiempo real. Esta versión de los hechos habría sido respaldada por la actriz peruana Stephanie Orué, actriz en 'Mi esperanza', quien destacó que iba a realizar unas grabaciones del programa en los días previos a la emisión original.