Flavia Laos rompe su silencio sobre cuál es su relación con Alessandra Fuller [VIDEO]

Flavia Laos y Alessandra Fuller eran grandes amigas durante la realización de la telenovela 'Ven, baila quinceañera'; sin embargo, durante los últimos meses la relación de amistad se habrían quedado en el pasado y los rumores sobre el distanciamiento se hacen cada vez más fuertes. Ante lo sucedido, la rubia actriz decidió responder y revelar la verdad de lo sucedido.

Tras los rumores sobre el distanciamiento tras ser señalada como la manzana de la discordia en el fin de la relación con Pablo Heredia, la modelo no se quedó de brazos cruzados y terminó aceptando el distanciamiento con Ale Fuller desde el fin de grabaciones de 'Ven, baila quinceañera'.

Flavia confesó que Pablo Heredia fue su confidente cuando aún no salía a la luz su relación con el 'Pato' y dejó en claro que el tiempo terminó dándole la razón tras ser blanco de comentarios que la relacionaban sentimentalmente con el galán argentino, además fue señalada de ser la causante del fin de la relación de quien fue su amiga.

Fueron las cámaras de América Espectáculos las que lograron revelar cuál es el estado de la relación entre las jóvenes actrices. “No, no me la he encontrado, es que no he trabajado con ella otra vez, la verdad que no (tengo comunicación con ella), no mucho, con Mayrita nomás”, manifestó Flavia Laos.

"Es que con Ale dejé de hablar un tiempito porque no sé, como que nos hablamos para cosas del trabajo pero no salgo con ella, no me voy a comer con ella, con Mayra sí", manifestó la pareja de Patricio Parodi, afirmando que "cada uno crece y hace su camino".