Kevin Johansen, viene para celebrar 10 años de 'Fin de Fiesta'

Mientras graba su próximo disco 'Algoritmos', Kevin Johansen + The Nada anuncian la gira Fin de Fiesta, el show especial que reliazan para despedir cada año y que esta vez celebra su décimo aniversario. Desde Buenos Aires (Luna Park) y las ciudades más importantes de Argentina hasta Santiago de Chile, Montevideo y ahora Lima; el show es quizás uno de los formatos más bailables de este artista americano/argentino que adora la cumbia psicodélica, el ska, y el folk en todos sus estilos contemporáneos.

A esta fiesta se apuntan los cumbieros y los fans de las canciones más movidas del artista como S.O.S. Tan Fashion, En Mi cabeza, Logo y Cumbiera Intelectual, entre tantos hits que sonarán durante más de dos hora en el C.C. Barranco Arena el 6 de diciembre.

Kevin Johansen es uno los máximos artistas contemporáneos que ha logrado crear una carrera a base de letras inteligentes y un sonido particular que mezcla lo moderno con lo tradicional. Desde que funda el grupo The Nada en Nueva York, sorprende por su eclecticismo, bilingüismo y sutileza de las canciones. De a poco fue conquistando a la crítica y al público con discos como 'Sur o no Sur', el cual le abre las puertas a la internacionalización con la nominación de tres premios Grammy. Luego, el 2005, en medio de todos sus viajes, Kevin graba su tercer disco, 'City Zen'. Ya en el 2007 vuelve al estudio otra vez con The Nada y presentan 'Logo', el material fue nombrado por Los Ángeles Times como uno de los cinco mejores discos del año. En el 2012 se edita 'BI', un disco doble con un fuerte sello folclórico y rockero. Cabe destacar que el 2017 el artista participó en 'A Chabuca' (2017), una producción dedicada a la cantautora y folclorista Chabuca Granda en la que también colaboraron artistas como Rubén Blades, Ana Belén, Joaquín Sabina y Jorge Drexler.