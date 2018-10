Mayella Lloclla sorprende con reacción tras conocer fallo contra Keiko Fujimori

Mayella Lloclla sorprendió a más de uno en redes sociales tras reaccionar de forma peculiar al conocer el fallo contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fuijimori. La efusiva celebración de la actriz generó más de una reacción en el ciberespacio, donde algunos celebraron el veredicto que dio el juez Richard Concepción Carhuancho.

"¡Ganó la democracia! Me faltó los aplausos protocolares, no importa viva el Perú, viva Carahuancho, viva Domingo Pérez. Fujimori nunca más", fue el mensaje que la actriz Mayella Lloclla utilizó en sus cuentas de Instagram y Twitter, tras conocer el fallo que dio el juez Richard Concepción Carchuancho contra la lideresa de Fuerza popular.

Así como la actriz Mayella Lloclla, Fernando Armas, Milagros Leiva, Juliana Óxenford, entre otros, utilizaron sus respectivas redes sociales para manifestarse sobre el fuerte acontecer político que está viviendo nuestro país.

Tras la pronunciación de Mayella Lloclla, cientos de usuarios de Instagram no tardaron en pronunciarse sobre los 36 meses de prisión preventiva que recibió Keiko Fujimori en la reciente audiencia.

"Viva Carchuancho", "Me forma de festejar, creo que todo Perú está haciendo lo mismo", "Que viva José Domingo Pérez", "Cerramos muy bien este mes, definitivamente, octubre es el mes de los milagros", "No me hace feliz, pero pido justicia para todo aquel que infrinja la ley", fueron algunos mensajes que le dejaron en la zona de comentarios del perfil de la actriz Mayella Lloclla.

El video y la celebración de Mayella Lloclla cuenta con más de 3 mil reproducciones y decenas de mensajes que celebran la decisión que tomó el juez Richard Concepción Carhuancho en el caso de Keiko Fujimori.

Así celebra Mayella Lloclla tras conocer fallo contra Keiko Fujimori