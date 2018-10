Alejandra Baigorria conoce a famosa reggaetonera y fans de Instagram enloquecen

La reggaetonera Leslie Grace se encuentra en Perú para realizar un concierto y como antesala de su show, la intérprete de 'Duro y suave' visitó las instalaciones de 'Esto es Guerra' y compartió con los "guerreros". Sobre todo con Alejandra Baigorria con quien se tomó una instantánea que es todo un éxito en Instagram.

Así es, Alejandra Baigorria aprovechó la visita de la reggaetonera dominicana del momento y le expresó su admiración por su éxito en la industria musical.

"Aquí estoy con la hermosísima Leslie Grace, ella ya sabe que yo festejo (los triunfos de 'Esto es Guerra') con su canción", dijo Alejandra Baigorria en un historial de Instagram.

La integrante de 'Esto es Guerra' se mostró muy emocionada de conocer a Leslie Grace, la responsable de éxitos como "Díganle", "Fuego", "Solita me voy" y "No me arrepiento".

Cabe mencionar que Alejandra Baigorria celebra sus triunfos en 'Esto es Guerra' con la canción 'Duro y suave' de Leslie Grace, quien se mostró muy agradecida con la "guerrera" por ser su fan peruana número uno.

Leslie Grace Martínez es una cantante y compositora dominicana. Entre sus nominaciones más destacadas se encuentran la nominación a "Mejor Álbum Tropical Contemporáneo" en la entrega Anual de los Grammy Latino (en la cual cantó junto al elenco de Zarkana de Cirque du Soleil) y las nominaciones a “Artista Tropical Femenina del Año” y “Álbum Tropical del Año.” en el Premios Lo Nuestro. En el 2014 también obtuvo nominaciones en los premios Billboard en las categorías de “Nuevo Artista del Año” y “Hot Latin Songs, Artista del Año, Femenino”.