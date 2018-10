“A Polo Campos vamos a darle el lugar que merece”

“Su carrera explotó no en el grado que me hubiera gustado. Se habla mucho de Pinglo, se habla de él con respeto, pero es algo que también se debería hacer con Augusto”, comenta, a modo de sentencia, Cecilia Bracamonte, en la sala del departamento miraflorino donde vivió su exesposo. Ahora sirve también como oficina de los herederos que se reúnen cada tres semanas para tomar decisiones sobre el legado.

En sus planes está pendiente un musical, trabajar las canciones inéditas e incluso el guion de una película. “Queremos que sea declarado patrimonio nacional. No se le dio el homenaje en vida que debió tener, tuvo que pasar lo que pasó para que recién se den cuenta. Todos sus hijos estamos tratando de lograrlo. Yo quisiera que las nuevas generaciones lo reconozcan”, añade Flor Polo.

Este mes, los hijos del genio de la composición lanzaron el disco póstumo El grito: Siempre contigo, Perú. “Encontrar esas versiones de ‘Contigo Perú’ y de ‘Y se llama Perú’ nos tardó cuatro meses”, sostiene Marco. Entre los temas está ‘El grito’, grabado por Bracamonte.

Junto a Marco y Flor, Bracamonte aprovecha de terminar con algunos mitos. “Cada uno de sus hijos se quieren ¡como si hubieran vivido juntos! Me quedo con la boca abierta”, dice la cantante. “Para mí, son mis hijos. Por ahí empezaron a querer hacerme pelear con Florcita... ¡Yo puedo ser su abuela! Tuve conversaciones muy largas con Augusto sobre Flor. Yo le decía: “Por favor, tienes que cuidarla, sácala de eso (de la televisión). Hasta que me dijo que estaba estudiando y me quedé tranquila”.

al nivel de Manzanero

Para la cantante, el compositor se distrajo en “cosas sin sentido”. Si no hubiera sido así, dice, “quizá muchos artistas de renombre” cantarían sus canciones. “Podría haber sido como Manzanero. Augusto se distrajo, y entonces la gente lo veía más como el tipo polémico, no lo han respetado como debieron. Siempre estaba inmerso en pleitos”.

Pero para Marco, su padre sí supo manejar la fama. “Creo que también supo aprovechar a la televisión. Siendo un compositor... ¡qué compositor se ‘marketea’ así!”. Bracamonte discrepa: “Yo sí creo que la televisión se aprovechó de él. Si él la aprovechó, fue en mala forma”. Luego, los tres bromean sobre la “vasta historia de vida” de Polo Campos, que interesaría a varios directores. “El sueño de mi papá era hacer un musical. Tenía muchos borradores de muchas historias”, dice Marco.

Además, él y Flor no descartan que la cantante grabe un disco con los temas inéditos. Por el momento, Natalia Lafourcade grabó ‘Te sigo’, que es parte del disco con el que está nominada al Grammy. “Ella podría venir para el musical. Vamos a gestionarlo. A Augusto hay que darle el lugar que merece”, finaliza la cantante. ❧