Mayra Goñi defiendió a Fabio Agostini tras fuerte críticas [VIDEO]

Mayra Goñi, actriz de la teleserie 'Ven, baila, quinceañera', sorprendió con sus declaraciones en una entrevista para el programa 'En boca de todos' al revelar ciertos detalles desconocidos de su relación con Fabio Agostini.

En la reciente emisión de 'Chocahuarique', del programa sabatino de América TV, la también cantante contó cómo es que nació el amor con el integrante de 'Esto es guerra'. Según menciona, al término de las grabaciones de 'Ven, baila quinceñera', ella emprendió un viaje a Europa y le pidió a su amiga Flavia Laos que la contactara con amigos que vivieran en distintos países del continente.

"Tengo un amigo allá, Fabio Agostini. Dile que él te ayude, porque él trabaja allá, para que vayas a discotecas, es bien chévere", fue lo que le dijo Flavia Laos a Mayra Goñi en ese entonces. Tras este dato, la joven actriz decidió seguir al español mediante su Instagram.

Desde entonces tuvieron más comunicación por la citada red social, luego se conocieron en Perú y tuvieron algunas salidas y así nació el amor. Y ante la duda del conductor de 'Estás en todas' de que si el 'guerrero' es realmente romántico, debido a la imagen de serio que tiene en la TV, la actriz de 'Ven, baila quinceañera'.

"Es muy romántico, muy cariñoso. Me dice: mi bebita", fue la respuesta de la artista de 25 años.

"Todo el mundo me dice: "por qué estás con él, si trata mal". Para nada, yo creo que un personaje que tiene en la televisión, y conmigo es totalmente diferente. Es un caballero y me trata súper bien", aseguró Mayra Goñi para las cámaras del programa 'En boca de todos'.

También contó muy feliz que ya tienen "más de una año, así como jugando". Pero otro dato curioso es que su novio Fabio Agostini es muy estricto con su dieta y con sus rutinas de ejercicios en el gimnasio.

"¿Pero tú no haces ejercicios?", preguntó 'Choca' Mandros a la artista de 25 años. Y ella respondió: "Fabio me tiene harta, que por favor. Porque yo le digo: no vayas al gimnasio, qué aburrido. Deja de comer tanta dieta, acompáñame a comer unos tallarines, una salchipapra Pero nada, el hombre es bien estricto con su dieta. Y en algún momento le he prometido que iré al gimnasio con él".