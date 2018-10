Miss Grand International 2018: Andrea Moberg conmueve a fans con mensaje tras no ganar la corona

Andrea Moberg no pudo alcanzar la corona en el Miss Grand International 2018, pero se ha sabido comportarse como una ganadora en redes sociales. En su reciente publicación de Instagram, la modelo impactó a sus fans con aleccionador mensaje.

"Hoy terminó mi participación en mi primer concurso internacional y tengo mucho que decirles. Lo mas importante es que siento que hoy gané, y gané mucho mas de lo que esperaba", se lee en la primera parte del extenso mensaje de Andrea Moberg.

La representante de Perú en el Miss Grand International 2018 dejó presente que se siente una ganadora por la gran experiencia que obtuvo al enfrentarse a muchas mujeres hermosas de diversos países.

"Gané una vivencia que, estoy segura, será muy importante para mis metas en el futuro. Gané sentirme más fuerte y segura para los retos que tendré que enfrentar. Gané gente maravillosa con quienes desarrollé lazos sinceros que siento que perdurarán en el tiempo", manifestó la modelo Andrea Moberg.

Un día antes, María José Lora, Miss Grand International 2017, hizo lo propio en su perfil de Instagram, donde dejó un emotivo mensaje antes de entregar la corona a la actual reina del Miss Grand International 2018, Clara Sosa.

Ahora, Andrea Moberg seguirá con su incipiente carrera y promete que llegará muy lejos con la perseverancia que le pone a cada una de sus presentaciones.

"La vida siempre nos deja lecciones y me quedo con la enseñanza de que a veces no todos los esfuerzos encuentran recompensa inmediata, pero es mas importante no rendirnos y nunca dejar de luchar, así como es importante priorizar nuestra felicidad y nunca dejar de sonreír", acotó.

Andrea Moberg no obtuvo la corona en el Miss Grand International 2018, pero si obtuvo un galardón al mejor traje nacional y no dudó en agradecer al creador del destacado vestuario.

"Pero también ganamos todos, ganamos el premio que nos faltaba al mejor traje nacional, con lo que quiero agradecer a Beto Pinedo y su gran visión. Logramos seguir soñando en un concurso en el que siempre somos llamados a destacar", argumentó la modelo peruana.

Andrea Moberg desfila en traje de baño en el Miss Grand International 2018