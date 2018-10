Miss Grand International 2018: María José Lora llora sin control en discurso de despedida [VIDEO]

La bella modelo María José Lora apareció en la ceremonia final del Miss Grand International 2018 para entregar su corona a la sucesora que se encargará de cumplir la misión que le entregará la organización del certamen de belleza. La ceremonia fue transmitida a través de la red social Facebook, plataforma en la que los usuarios dieron a conocer los nombres de sus favorita.

Durante el evento, María José Lora se paró en el escenario del Miss Grand International 2018 para brindar un emotivo discurso que la llevó a las lágrimas. Los usuarios de Facebook no dudaron en manifestarle su agradecimiento por el trabajo que realizó con la organización.

"Llegó el día en que cerré un capítulo en mi vida, pero inicié uno más emocionante. Hace un año mi vida cambió por completo, hice realidad uno de mis sueños más grandes. Pero, con ese sueño, vino la mayor responsabilidad de mi vida, representar a mi país Perú y Miss Grand International".

La modelo y representante de Perú no pudo controlar las lágrimas y se registró el momento en que sus labios temblaban al no poder hablar.

Este año no ha sido el más fácil para mí. En conclusión, ha sido el que más desafíos me ha traído. Toma coraje, compromiso y arduo trabajo para cumplir con las responsabilidades de una reina de belleza. Ahora no es tu país mirándote, lo hace todo el mundo. He visto muchas realidades que han abierto mis ojos y corazón. He crecido, aprendido, reído, llorado, pero he dado todo de mí todos los días.

Finalmente, en la red social Facebook se registró el momento en que María José Lora se despedía de su corona para entregarla a la nueva Miss Grand International 2018. En su agradecimiento a sus familiares, se tomó unos segundos para enviarle un mensaje a su pareja en italiano.

Para mi familia y amigos, gracias por motivarme a ser mejor día a día. Su amor y soporte es lo más importante en mi vida y es la razón por la que estoy aquí. Los extraño mucho y los quiere. Su sucesora es la Miss Paraguay, Clara Sosa.