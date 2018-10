 Keira Knightley y sus ácidas críticas contra cintas animadas de Disney

Estricta. A la actriz británica Keira Knightley no le gustan algunas de las películas de la factoría Disney y ha prohibido a su hija de 3 años, Edie, ver filmes como 'Cenicienta', por la imagen que se proyecta de la mujer en este tipo de cuentos, informa la prensa estadounidense de espectáculos. Señalan que la protagonista de 'Expiación' hizo estas revelaciones a la estrella de la televisión estadounidense Ellen Degeneres en su popular programa 'The Ellen Degeneres Show'. Al ser preguntada sobre qué tipo de películas dejaba ver a su hija pequeña, la actriz contestó- "'Cenicienta', prohibido', porque ella (la protagonista) espera a que un hombre rico la rescate. Obviamente, rescatate tú misma", precisó. Otra de los largometrajes de Disney que la actriz de 'Orgullo y prejuicio' tiene prohibida a su hija es 'La Sirenita' (The Little Mermaid), a pesar de que ella dijo 'amarla'. "Las canciones son geniales pero renunciar a tu voz por un hombre, como hace la protagonista", dijo disconforme la actriz del argumento de este filme. Y al ser preguntada sobre si permitía ver a su hija algunas de las películas Disney, señaló que 'Frozen' le parecía fantástica, al igual que 'Moana' o 'Buscando a Nemo'. PUEDES VER Camila Sodi “Quiero mostrarle a mi hija todas las versiones que puede elegir como mujer” La protagonista de 'Love Actually', defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, se encuentra en estos momentos promocionando su último film 'El cascanueces', que precisamente ha sido producido por la factoría Disney. Aún son recordadas las palabras que tuvo hacia Kate Middelton, duquesa de Cambridge, cuando apareció públicamente, luego de dar a luz. "Miramos la pantalla del televisor. Ella (Kate) estaba fuera del hospital siete horas después con la cara maquillada y tacones altos. La cara que el mundo quiere ver. Esconde. Oculta nuestro dolor, nuestros cuerpos divididos, nuestros senos goteando, nuestras hormonas enloquecidas. Luces hermosa. Luces elegante, no muestras tu campo de batalla, Kate. Siete horas después de tu lucha con la vida y la muerte, siete horas después de que tu cuerpo se abre, y la vida sangrienta y grita sale. No lo muestres. No lo digas. Quédate allí con tu hijo y te disparará un grupo de fotógrafos", se refirió la actriz, causando polémica.