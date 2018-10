Instagram: Exponen foto de Jason Biggs, protagonista de 'American Pie', al desnudo

Jason Biggs, actor protagonista de la exitosas películas de la saga 'American Pie', lleva más de un año batallando contra su adicción por el alcohol. En esta oportunidad, Jenny Mollen, su esposa y también actriz, compartió una fotografía en Instagram recordándole a los fanáticos lo que hacía Jim, papel del filme que lo lanzó a la fama, cuando sucumbía en el vicio.

Jason Biggs, que también participó en series como Orange is the New Black, a sus 21 años asumió protagonismo en la recordada saga de "American Pie"; ahora, a través de Instagram, diversos admiradores del actor han conocido parte de su tormentoso pasado, gracias a su esposa Jenny Mollen.

"Antes de que estuviera sobrio", fue el epígrafe que la mujer de Jason Biggs eligió para la foto que se ha vuelto viral en redes sociales, en especial en Instagram, donde acumuló más de 20 mil "Me gusta" en el perfil de Jenny Mollen.

En la imagen se puede apreciar a Jason Biggs totalmente desnudo gateando sobre una alfombra, con unas botas como el único accesorio en su cuerpo, además de muchas cosas tiradas por el piso de la habitación y una cama que se distingue a duras penas.

En tanto, Jason Biggs hizo lo suyo en su perfil de Instagram, donde publicó la fotografía de una medalla que recibió por su primer año sin probar una gota de alcohol, otorgado por Alcohólicos Anónimos.

"La primera vez que intenté mantenerme sobrio fue hace más de 5 años, cuando el peso de mi obsesión con el alcohol y las drogas se volvió demasiado pesado para mí. Resulta que esta m%4da es dura. Después de algunos ajustes y arranques, he logrado reunir un año de sobriedad", expresó el actor de 'American Pie'.

En esa misma línea Jason Biggs admitió que este gran paso le ha dado muchas satisfacciones personales y deja un gran mensaje para aquellas personas que estén pasando por algo similar.

"Estoy tan orgulloso de ello como cualquier cosa en mi vida. Si estás luchando, sé que hay ayuda. No te avergüences. Podemos hacer esto"

Pese a este problema, la pareja ha sabido demostrar que su amor está hecho a prueba de 'fuego'. Ahora, Jason Biggs ha dado un gran paso en su recuperación y fans esperan que alcancé en su totalidad la abstinencia con el alcohol.