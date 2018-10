Alejandra Baigorria participa en importante competencia mundial y fans arman polémica [FOTO]

Alejandra Baigorria,integrante de 'Esto es guerra', anunció importante noticia en su cuenta de Instagam y algunos usuarios minimizaron su participación en el Campeonato del Mundo de Carreras de Obstáculos, que se desarrolla en Londres hasta el 21 de octubre.

La exintegrante de 'Combate' escribió emotivas por haber representado y dejado bien en alto al Perú, y además de conseguir importante medalla en los OCR 2018.

"El reto más grande en mi carrera deportiva !! Llegar a estar en un mundial es algo inexplicable, solo siento orgullo y felicidad de haber traído a #Londres los colores de mi #Perú", se lee en el primer párrafo que publicó Alejandra Baigorria en Instagam .

También dedicó unas líneas para su actual pareja, Alejandro Caballeri Pérez, quien no solo la acompañó en esta travesía, sino también le dio ánimos e hizo barra de principio a fin.

"Pero lo mejor fue culminar la carrera junto a mi compañero, amigo, confidente, y enamorado a mi lado , sufriendo por terminarla y recibir esta medalla que vale más de lo que uno piensa!! Gracias amor @alejandrocaballeroperez", escribió la participante de 'Esto es guerra'.

Alejandra Baigorria compartió además, una fotografía al lado de su novio tras participar del Campeonato del Mundo de Carreras de Obstáculos OCR (Obstacle Course Racing)

Muchos de sus fieles seguidores, más allá de preguntar en qué puesto quedó en esta competencia mundial, la felicitaron por su participación y representar a nuestro país.

"¡Felicidades! Gracias por representar a nuestro Perú, te lo agradezco mucho", "Bien Alejandra. El que la sigue la consigue. Buen mérito no importa el puesto sino las ganas. ¡Felicidades!", "Felicidades. A seguir dando la cara por nuestra patria. Brazos", "Como siempre, Alejandra sacando la cara por el Perú, bravo. Bella, regia y valiente como siempre", fueron algunos comentarios positivos que recibió la integrante de 'Esto es guerra'.

Sin embargo hay algunos usuarios de Instagram que minimizaron su participación e incluso uno de sus seguidores considera que a esa competencia va cualquier persona.

"¿Ganaron? Porque tienen una medalla", "¿qué puesto quedaste?", "la mejor forma de decir que no ganó nada", "No exageren. Ahí va cualquiera y esas medallas te regalan por participar. Porque ustedes no son atletas más calificados de Perú", comentaron algunos usuarios de Instagam que siguen a Alejandra Baigorria.

FOTO PREVIO A SU PARTICIPACIÓN

Alejandra Baigorria y su enamorado Arturo Caballero