Pareja de Leonard León arremete contra Karla Tarazona con contundente mensaje en Instagram

A través de Instagram, la actual pareja del cantante Leonard León sorprendió a todos sus seguidores, debido a que no dudó en poner un alto a los comentarios de Karla Tarazona con un contundente mensaje, luego que la conductora hablara sobre el nuevo hijo que tendrá el cantante.

Como se recuerda, el intérprete Leonard León fue blanco de los medios de espectáculos tras revelar que sería padre por tercera vez con su actual pareja Olenka Cuba. Su revelación provocó indignación en Karla Tarazona, quien dejó en claro que no podía desentenderse de ambos hijos que tienen juntos.

Tras lo sucedido, la modelo Cuba no se quedó callada y decidió responder con fuerza para defender a su pareja, por ello usó su cuenta oficial de Instagram para enviar un contundente mensaje contra Karla, para que no vuelva a hablar sobre su vida privada.

"Es el colmo que ni yo hable de mi bebé con la prensa porque les dije que era un tema que respetaré porque debo estar tranquila y que en su momento lo hablaré, pero hay otras que no tengan el respeto de quedarse calladas por figuretear o tener como sea prensa", manifestó en su mensaje vía Instagram.

Sin embargo, las cosas no quedaron allí, ya que continuó con sus fuertes palabras: "Si estás acostumbrada a divulgar tus miserias, hasta cuando vas al baño, no me interesa. Pero con el tema de mi embarazo o de mi hijo no te lo voy a permitir. Lucras con los tuyos porque tu vida no me interesa, pena das porque sino hablas de alguien no existe", sentenció.

Al final la joven dejó en claro que desea que Karla se mantenga al margen porque "la gente no es tonta de tantas bajezas".