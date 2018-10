Lady Gaga revela que fue violada por famoso de Hollywood: “Nadie me ayudó”

'Star is Born' ('Ha nacido una estrella') es la exitosa película con la que Lady Gaga ha relanzado su carrera como actriz y que le está trayendo muchas alegrías. Además de lograr récords de taquilla, la estadounidense ya ha tenido reconocimientos.

El último lunes Lady Gaga asistió a una fiesta celebrada por la revista Elle en Los Ángeles (Estados Unidos) y recibió el premio a Mujer de Hollywood del Año gracias a su labor en 'Ha nacido una estrella', la ópera prima de Bradley Cooper.

Pero lo que pocos se imaginaron es que la estrella pop se animaría a contar a todo el mundo su gran secreto. En medio de su poderoso discurso, Gaga reveló que fue atacada sexualmente a los 19 años.

La intérprete neoyorquina también dio detalles de la persona que le hizo pasar el peor momento de su vida. Según Lady, su victimario es alguien de la propia industria del entretenimiento, aunque se negó a decir su nombre.

"Como superviviente de una agresión sexual por parte de alguien de la industria del entretenimiento, como mujer que todavía no es lo suficientemente valiente para decir su nombre, como mujer que vive con dolor crónico, como mujer que fue condicionada desde muy joven para escuchar lo que los hombres le decían que tenía que hacer, hoy he decidido tener yo el poder", expresó Lady Gaga dejando atónitos a los presentes.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la artista estadounidense de 32 años, admitió que aún no ha superado esa pesadilla, por lo que se sigue sintiendo "responsable" por lo que le pasó. "Me cambió para siempre. Parte de mí se cerró durante años. No se lo conté a nadie. Me evitaba a mí misma. Todavía siento vergüenza hoy aquí, frente a ustedes. Hay días en los que siento que es mi culpa".

Gaga tuvo más de un motivo para no hacer público su traumático episodio, pues no le fue bien en el mundo del cine y la música cuando decidió hablarlo. "Después de compartir lo que me pasó con hombres muy poderosos de esta industria, nadie me ayudó. Esos hombres se ocultaron porque tenían miedo de perder su poder", reveló.

Según la cantante de “Born this way” y “Bad Romance”, ella pasó por una fuerte depresión y trastornos de la alimentación. Afortunadamente los superó con ayuda profesiona, pero reconoció que no todas pueden gozar de esos privilegios. "Tengo suerte de tener recursos para conseguir ayuda, pero para muchos no existen o no pueden pagarlos. Quiero que la salud mental se convierta en una prioridad global".



"Ruego por que escuchemos y creamos y prestemos más atención a aquellos alrededor de nosotros que necesitan ayuda. Echen una mano. Sean una fuerza para el cambio", añadió.

Boda a la vista

Punto aparte, Lady Gaga confirmó que contraerá nupcias con Christian Carino, agente de artistas como Justin Bieber, Miley Cyrus y Jennifer López.

Lady Gaga y Christian Carino, de 49 años, tienen una relación hace más de un año. La pareja empezó a salir en 2017.

Cabe recordar que la actriz de “Ha nacido una estrella” estuvo previamente comprometida con el actor Taylor Kinney después de cuatro años de noviazgo, pero cancelaron su boda en 2011.