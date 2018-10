Katia Palma y Maricarmen Marín intentan bailar salsa, pero una termina en el piso

Un imitador del salsero Frankie Ruiz llegó al casting de 'Yo Soy' y el género que interpretó hizo bailar a más de uno, sobre todo a Katia Palma y a Maricarmen Marín, quienes protagonizaron una curiosa coreografía que terminó en un incidente.

El imitador de Frankie Ruiz entonó la canción "Lo dudo". Tal tema hizo bailar al exigente jurado, pero Katia Palma y Maricarmen Marín tuvieron la genial idea de utilizar una silla para realizar su coreografía en pleno casting.

Así es, Maricarmen Marín se subió a una silla y finalmente terminó en el suelo. Todo el jurado se percató de lo sucedido mientras el participante seguía cantando.

Al ver que no se levantaba del suelo, el productor Ricardo Morán, la comediante Katia Palma y la actriz Magdyel Ugaz ayudaron a su compañera para que lograra volver a su asiento.

Pese a que hizo bailar a todo el jurado de 'Yo Soy', el imitador de Frankie Ruiz no pasó a la siguiente ronda porque no se parecía al artista real y porque no tenía un buen timbre de voz.

"Me paré a bailar porque me gustó tu swing y creo que cantas muy bonito como Manuel (nombre del participante), pero nos falta la imitación que puedes ir puliendo más adelante", opinó Maricarmen Marín.

'Yo Soy' se trasmite a través de las pantallas de Latina de lunes a viernes con la conducción de Adolfo Aguilar. La mesa del jurado está conformado por Ricardo Morán, Katia Palma, Magdyel Ugaz y Maricarmen Marín, quienes evalúan a los participantes y deciden si deben avanzar a las siguientes etapas del concurso de imitación.