BTS: Mira aquí el concierto en vivo desde Ámsterdam [VIDEO]

ARMY llegaste al lugar indicado, aquí compartiremos la transmisión en vivo (Live Streaming) del concierto de BTS en Ámsterdam, gracias a los fans que se encuentran dentro del Ziggo Dome, lugar elegido para el primer concierto del grupo surcoreano en Holanda. Existe gran expectativa tras su llegada.

Cuando se anunció el concierto del famoso grupo de Kpop en Holanda provocó gran histeria entre los jóvenes que gustan de este género musical. Y al aperturarse la venta de entradas, estas se agotaron en menos de media hora.

Al concierto asistirán personas de Países bajos, decenas de jóvenes llegaron desde Alemania, República Checa e incluso algunas fans de Asia. Este concierto será el segundo de la gira ‘Yourself World Tour 2018’ en Europa, el primero fue en Lóndres donde fue un lleno total.

Este concierto viene generando gran expectativa no solo en medios holandeses, sino prensa internacional.

BTS es el grupo coreano que más récords viene superando. Por ejemplo, con su tema ‘Blood, Sweat & Tears alcanzó más de 50 millones de reproducciones en poco tiempod e haber sido liberado.

Asimismo, ocupan el primer lugar en la lista de grupos de Kpop más vistos en YouTube. Su canción ADN tiene 520 millones de views.

Mira aquí el concierto: Live Streaming

