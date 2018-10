Ricardo Morán se burla de su fotografía de infancia y fans le dicen de "todo" [FOTO]

El polémico jurado de "Yo Soy", Ricardo Morán, recordó en Instagram una de sus fotografías "más ridículas", como el la llamó, y retó a los integrantes del programa de Latina para que hagan lo mismo en sus respectivos muros de la red social.

"Todos tenemos un pasado. Pueden comentar, no me pico, lo juro. 'Yo soy' hoy a las 9:30. Reto a Maricarmen Marín, Adolfo Aguilar, Katia Palma, Karen Schwarz y Magdyel Ugaz a poner una foto tan o más ridícula antes del programa de hoy", escribió Ricardo Morán en su reciente publicación de Instagram.

En poco tiempo, la publicación de Instagram en mención alcanzó más de 6 mil 'corazoncitos' y miles de comentarios de toda índole que le dejaron en la sección de comentarios del perfil de Ricardo Morán.

"De niño ya te conocías", "Qué lindurita", "Eso no es nada, a mí me vistieron de manzana y después de Alan García", "jajaja la foto del día", "Eso es lo que yo llamo tener seguridad", "Tú no necesitas esas orejotas de ratón, jajaja","Qué linda ratoncita", se leen algunos mensajes.

Por su parte, Maricarmen Marín, Adolfo Aguilar, Katia Palma, Karen Schwarz y Magdyel Ugaz aún no han hecho lo suyo en sus perfiles de Instagram. ¿Cumplirán el reto que le impuso el productor de "Yo Soy"?

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)