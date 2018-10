Jennifer Lopez estrena canción en los AMAs 2018 y fans aplauden su performance

Luego de recibir un merecido reconocimiento en los MTV Video Music Awards, la cantante Jennifer Lopez aprovechó la reciente ceremonia de los American Music Awards 2018 para estrenar 'Limitless', canción que formará parte de una serie estadounidense del mismo nombre.

La presentación musical de Jennifer Lopez en los American Music Awards 2018 fue una de las más aplaudidas del evento musical sobre todo por la entrega de la cantante de 49 años.

La cantante de 'El anillo' y 'On the floor' deslumbró al lucir un atuendo totalmente plateado y estuvo acompañada de su equipo de baile. Su coreografía fue limpia y a diferencia de otras presentaciones, esta vez Jennifer Lopez no quiso mostrar más de la cuenta por el ritmo y la línea de su nueva canción.

Jennifer Lopez no solo llamó la atención por su performance sobre el escenario, la cantante se robó todas las miradas durante la alfombra roja de los American Music Awards 2018, donde llegó con un pronunciado escote.

Actualmente muchos están a la espera de su nuevo material discográfico, ya que solo se ha dedicado a lanzar algunos sencillos musicales en los últimos meses.

Jennifer Lopez ha dejado claro que a sus 49 años está más vigente que nunca en la industria musical, además es considerada como una de las artistas latinas más sexys del mundo por su increíble belleza y silueta de infarto que seduce a todos sus seguidores en las redes sociales, sobre todo en Instagram.