American Music Awards 2018: Taylor Swift se robó todas las miradas en la alfombra roja [FOTOS y VIDEOS]

Esta noche se vivirá una noche extraordinaria en los American Music Awards 2018, que festejará en Teatro Microsoft en Los Angeles, y desde ya las estrellas pisaron la alfombra roja con sus mejores atuendos. Taylor Swift, Camilla Cabello, Dua Lipa, Vanessa Hudgens y entre otras figuras más fueron las artistas que llamaron la atención con sus sexys atuendos.

La gala, que se transmitirá en VIVO por la cadena ABC y en la web de La República, contará con la presencia de Taylor Swift, Cardi B con Bad Bunny y J Balvin, Mariah Carey, Carrie Underwood, BTS y Jennifer Lopez. El espectáculo incluirá además un homenaje a Aretha Franklin, quien murió el pasado agosto.

La lista de artistas nominados que se ha basado en los streamings, venta de álbumes y actividad en redes sociales es encabezada por los raperos Cardi B y Drake, quienes cuentan con más menciones: ocho cada uno. Es así que la artista de origen latino y el rapero canadiense Drake son los favoritos en la edición número 46 de los AMAs 2018.

Desde Instagram y Twitter las cuentas de American Music Awards 2018 compartieron videos de las estrellas que llegaban a la red carpet con sus mejores vestidos y enterizos que deslumbraron a todos los asistentes. Aquí algunos de ellos: