Aracely Arámbula muestra más de la cuenta en sexy escote y recibe polémico mensaje [VIDEO]

La actriz mexicana Aracely Arámbula está generando alboroto en sus fanáticos al compartir un video en Instagram donde se la ve muy sensual y atrevida. El clip ya tiene 39 mil reproducciones en tan solo dos horas de haber sido publicado.

En estas imágenes, la protagonista de la serie "El señor de los cielos", que se transmite por Telemundo, se luce con un maquillaje muy suave y su cabello rubio ondeado que la hacen ver más hermosa de lo que es. Pero, además de tener un rostro bello, sus fans también recalcan lo bien que se ve al usar ese escote negro que hace notar ligeramente sus atributos.

"Si pudieras verte desde nuestros ojos, sabrías cuánto te amamos y cuan felices somos de tenerte en nuestras vidas. Como siempre eres una belleza. ¡Lindo domingo! Millones de besos", comentó @aracelyentreversos.

Otro usuario confesó que la expareja de Luis Miguel es una de sus ídolos y considera que es lo mejor que le ha pasado en la vida. "Te amo, eres lo mejor que me ha pasado. Eres mi ídolo y mi inspiración y tú eres mi obsesión. Tú eres mi todo, me haces la más feliz. Me das la sonrisa todos los días. Aracely Arámbula la más hermosa del universo", escribió @mimicha_ara.

Los halagos para la protagonista de "El señor de los cielos" cada vez eran más notorias, incluso hay quien la considera como una hermosa creación del todo poderoso.

"¡Eso es lo más bonito que he visto! Y dijo Dios: hágase lo más hermoso del mundo, y mira, aquí estás tú", comentó @aracelysecrets.

Para su seguidor @minnylicon69, Aracely Arámbula es una muñeca hermosa, y se siente feliz de que ella haya nacido en Chihuahua.

"Hola hermosa. No hay otra palabra, eres una muñecona. Por su puesto tenía que ser de Chihuaha".