Kim Kardashian usa diminuto bikini que solo le cubre sus partes íntimas y desata locura [FOTO]

Kim Kardashian es una de las famosas en el mundo de pasar los 100 millones de seguidores en Instagram con sus osadas fotografías. Esta vez la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ se animó a colgar una imagen en la que le ve con un atrevido bikini que solo le cubre sus partes íntimas.

La esposa de Kanye West ha mostrado que es amante de la moda y de las ropas exclusivas de grandes marcas de la industria de la moda, por lo que eligió una pequeña prenda para lucirla en Instagram. La celebridad usó la red social para subir la imagen en la que se le posando en un diminuto bikini de Coco Chanel y desató todo un alboroto.

Kim Kardashian tiene acostumbrados a sus fanáticos a sorprenderlos con cada imagen y esta vez no fue la excepción. En la foto se le ve lucir el bikini negro en su anatomía fitness, pero llamó la atención que la prenda solo cubriera solo sus pezones. Tal parece que esta indumentaria solo la utilizará desde la comodidad de su hogar y no creemos que se animé a presumirla en una playa de Estados Unidos. ¿Una nueva moda?

No es la primera vez que, que la celebridad se anima a generar polémica en Instagram. Hace unos meses atrás, para el lanzamiento de su fragancia, compartía fotografías semidesnuda y hoy aparece con este pequeño atuendo. Hasta el momento la foto tiene 841 mil ‘Me gusta’ en una hora que la subió a Instagram.