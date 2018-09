Hija de Isabel Pantoja arremete contra otra peruana en reality español

A través de Instagram, Isa Pantoja (o Chabelita) dejó un extenso mensaje para comentar cómo han sido sus primeros días en el famoso reality ‘Gran Hermano VIP”, uno de los programas más sintonizados en España que ya va por su sexta temporada.

Isa Pantoja, hija adoptiva de la cantante Isabel Pantoja, comentó que cuando inició a ‘Gran Hermano VIP’, ella no tuvo problemas con ninguno de sus compañeros, pero todo cambió con la llegada de Miriam Saavedra, la archienemiga de la también Mónica Hoyos.

Como se recuerda, la peruana Miriam Saavedra no tomó de la mejor manera que la popular Chabelita la nomine para que se vaya de la casa del reality.

“¡Familia! Esta semana está siendo diferente. Como ya os había comentado, empiezan los primeros roces y peleas. La llegada de Miriam ha hecho que hasta yo salte. He sido la única persona que se ha acercado para intentar conocerla y la verdad que los primeros días hemos estado bastante bien. Si la nominé fue para salvar a Techi y porque como ya dije: mis nominados eran otros y tuve que decir nombres del tirón sin prácticamente pensar nada.

En resumidas cuentas, mi convivencia con ella era normal pero ya las cosas no son como antes. Es imposible hablar con una pared y si siento que me están vacilando, pues directamente paso”, expresó Isa Pantoja en Instagram.

Isa Pantoja, quien este jueves definirá su permanencia entre El Koala o Miriam Saavedra (también nominados), reveló que tiene una linda relación con Mónica Hoyos y el Mister Universo Mundial Asraf Beno, con quien se le ha relacionado, pese a que ella tiene un romance con Omar Montes.

“Por otro lado, cada vez me voy acercando más a la gente que se que me aportan cosas como es el caso de Mónica (Hoyos), Aura y Suso. Me caen super bien y por las noches lo pasamos super bien. También con mi incondicional Techi, Asraf y Aramis me divierto mucho y hacen que esta experiencia sea más llevadera y satisfactoria. Eso me da un poco de miedo”, expresó.

“Digo miedo porque estoy controlándome y midiendo mucho lo que hago y hay una parte de mí que no me deja avanzar. Y eso me gusta. Saber que lo que tengo fuera (en relación a Omar Montes) me importa lo suficiente como para no dejarme llevar por impulsos que luego tendrán consecuencias. No quiero hacerle daño a nadie. Eso no significa que vaya a cambiar lo que hago actualmente. Me siento muy bien y aquí todos necesitamos cariño. Hay que ponerse en mis tacones para saber lo que siente uno cuando estás viviendo una experiencia como esta”, añadió.

Finalmente pidió a sus seguidores que sigan apoyándola para que continúe en ‘Gran Hermano VIP’. “Espero quedarme esta semana y poder seguir disfrutando del concurso porque me veo muy fuerte mentalmente. Quiero retarme a mí misma y disfrutar hasta el final. Mando saludos a mi madre, hermano, Anabel, Albertito y Dulce. Y a ti, que no te dejo de pensar”, concluyó en Instagram.