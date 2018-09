Esta fue la actitud de la hija de Kim Kardashian al debutar en una pasarela

Al parecer, North West, primera hija de Kim Kardashian quiere seguir los pasos de su tía, Kendall Jenner, debido a que acaba de debutar en una pasarela. La niña sorprendió a los presentes por sus dotes como ‘modelo’.

La primogénita de Kanye West participó por primera vez en el desfile de moda organizada por la compañía ‘LOL Surprise’, en el condado de Pacific Palisades, Los Ángeles (Estados Unidos). Aunque el rapero no asistió, Kim se mostró muy emocionada por el logro de su hija.

El público del desfile estaba conformado, en su mayoría, por los padres de las niñas que desfilaron, por lo que fueron estos mismos asistentes que filtraron fotos y videos de North West en Instagram.

El atuendo de la hija de la integrante de Keeping Up With The Kardashians estuvo inspirado en la muñeca, Thrilla de la mencionada marca de juguetes, que a su vez tiene el estilo de 'Thriller' de Michael Jackson. El encargado de diseñar el outfit de North fue el reconocido modista, Simone Harouche.

North West aparece con una chaqueta de cuero roja, una minifalda del mismo color, una blusa negra medias blancas, zapatos negros, un bolso de marca Cult Gaia y unas llamativas gafas de sol.

“North está muy obsesionada con LOL Surprise, así que cuando descubrimos que iba a haber un desfile de modas, ella tenía que estar involucrada. Le encanta vestirse como sus personajes favoritos, por lo que fue tan emocionante para ella convertirse en una muñeca LOL de la vida real”, mencionó Kim Kardashian en un comunicado para el portal Eonline.