Brunella Horna nunca ha comido quinua: “¿Qué es eso? ¿Está de moda, no?” [VIDEO]

La modelo peruana Brunella Horna participó en la última edición de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', programa que es conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, y sorprendió a más de uno con sus declaraciones sobre la cocina.

Cuando Ethel Pozo le mostró los ingredientes que tenía que utilizar para intentar cocinar un platillo peruano, Brunella Horna no pudo ocultar su rostro de extrañeza al ver la quinua, un alimento sostenible, rico en fibra y clave para la lucha contra la desnutrición infantil.

"¿Qué es? ¿Qué es eso? Ah, quinua. Nunca he comido quinua. Pero está de moda ¿no?", preguntó Brunella Horna ante la sorpresa de Ethel Pozo, mientras que Yaco Eskenazi no pudo ocultar soltar varias carcajadas.

Su rival fue 'Coto' Hernández, quien también se rió al escuchar la respuesta de Brunella Horna. El modelo costarricense comentó que que la modelo “cocina igual que como canta”. Como era de esperar, la chiclayana fue criticada en las redes sociales por no saber de la existencia de la quinua.

No todo quedó allí. Antes de la emisión del programa de América Televisión, Brunella Horna confesó que ese día debutó en la cocina. No lo hizo antes porque su mamá no le dio la oportunidad.

"Jamás en mi vida había entrado a la cocina, nunca he cocinado en mi vida, pues cuando era pequeña mi mamá me lo tenía terminantemente prohibido porque decía que las mujeres no entran a la cocina", expresó la novia del congresista Richard Acuña.

Brunella no la tuvo fácil y dejó notar su inexperiencia con las ollas y sartenes durante toda su participación. "¿Cómo le bajo el fuego a la olla? y "¡Mi cancha, se quemó!", son algunas de las frases que le escuchó decir en el programa del domingo.

Brunella terminó por contar que jamás ha conquistado por el estómago y que ahora que convive con Richard Acuña, siempre compra comida hecha. "Richard y yo vivimos a punta de delivery", dijo.