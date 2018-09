Darín: “Es una nube que me empaña”

Ricardo Darín llego a la inauguración de la 66ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, donde ha presentado El amor menos pensado. Como era de imaginar, no pudo evitar hablar de la actriz Valeria Bertuccelli, quien en junio denunció el maltrato que le dio cuando trabajaron juntos en la obra de teatro Escenas de la vida conyugal.

Así, pausado, tranquilo, pero incómodo, se refirió al tema. “Es una mancha que difícilmente me voy a poder sacar, es una nube abstracta que me empaña, porque no hay una acusación formal ni concreta. Es muy difícil defenderse frente a eso, porque la necesidad de defensa pareciera que te obliga a atacar al que te ofende y ese es un juego en el que no voy a entrar. Creo que se ha cometido un error muy grande, que no lo he cometido yo, y es como una cuestión privada entre colegas de pronto se convierta en un tema público, cinco años después”.

Agregó que “Necesariamente te lleva a pensar en otro tipo de cosas. Las discusiones entre colegas no pueden conllevar que le ca... la vida a un compañero, con acusaciones abstractas de las que es muy difícil defenderse. Es una nube que me va a acompañar toda la vida. Lo único que puedo hacer es tratar de ser cada día mejor persona para que no tenga que dar explicaciones sobre la barbaridad que me han hecho”, señaló Darín. “Reconozco que alguien se pueda haber sentido ofendido o mal tratado, aunque en mi caso me cuesta un poco aceptarlo porque me conozco, sé que yo no soy así y cómo trato a los seres humanos”, añadió.

CRISIS ARGENTINA

Darín también habló sobre la situación económica y política que vive su país, cuyo presidente, Mauricio Macri, se ha visto forzado a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional.

“Los préstamos en mi país son ya cíclicos. Recaemos siempre en los mismos lugares. Esto es lo que de verdad me preocupa. Es como un ciclo del que parece que no podemos escapar. Cada 10 o 15 años, la Argentina pasa por los mismos lugares, con la sensación de que no aprendemos nada”, señaló Darín, que, según El País de España, a sus 61 años se empeña en pensar en el tiempo solo como presente. “El tiempo es algo que me angustia pero, aunque lo que me queda por vivir es lógicamente menor a lo que he vivido, trato de luchar contra eso porque te empantana y solo me centro en el aquí y ahora”.❧

CLAVES

el amor menos pensado. “Mucha gente comete el error de calificar a la comedia como género menor”, señala el actor en una entrevista para RTVE.es. “Es el más difícil de los géneros. Y la comedia romántica ya, ni hablar”, añadió.