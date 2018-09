Claudia Ramírez sobre George Forsyth: “Me llamó antes de casarse”

¿Problemas en el paraíso? La modelo colombiana Claudia Ramírez sorprendió con sus recientes declaraciones sobre su expareja, George Forsyth, quien el último sábado 15 de septiembre contrajo matrimonio con Vanessa Terkes.

Antes de unirse ante los ojos de Dios, George Forsyth y Vanessa Terkes contrajeron matrimonio por la vía civil el pasado sábado 25 de agosto en La Victoria. Horas antes de la boda, al parecer el exarquero de Alianza Lima se comunicó con Claudia Ramírez.

Según la colombiana, el candidato político se comunicó con ella horas antes (el mismo 25 de agosto) de su boda civil con la famosa actriz peruana en La Victoria.

“A George ya lo felicité el día de su matrimonio civil, incluso me escribió el mismo día de su boda para preguntarme por el perro. También me preguntó cómo estaba”, manifestó la exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’ (Latina) en una entrevista con El Popular.

Al ser consultada si cree que Vanessa Terkes se moleste por su revelación, Claudia Ramírez señaló: “Ya no creo porque es una chica tranquila, además ya se casó, no pasa nada. No hay marcha atrás”.

La colocha habló sobre la suspendida luna de miel del popular Ken con la artista. “En las fotos que vi en los diversos medios se les veía muy felices y emocionados, al final lo lograron y casaron con ‘z’ (risas). ¿No tuvieron luna de miel? Primero es la campaña (política) antes de pensar en la luna de miel”.

Claudia Ramírez también habló del comentado canje de anillos que tuvo la pareja para el día de su matrimonio religioso. “La verdad no sé por qué Tilsa dice eso (que los anillos fueron un canje), todos sabemos que a ella le gusta la polémica. Si te van a dar un anillo y es canje con una joyería no le veo lo malo, está bien que lo reciba. En mi caso yo también lo recibía. ¡Que viva el amor y el canje!”, dijo entre risas.

Si bien la extranjera asegura que no hay nada de malo que una pareja se beneficie con el canje, señaló que prefiere que su novio invierta en ella. “Lo que sí le pediría a Diego (Geminez) que en algún momento que me compre algo que venga con amor. Ahora entiendo cuando ambos mostraban las manos a los fotógrafos, lo lucían por el canje (risas)”.

Ramírez comentó que si bien mantiene una relación estable con Diego Geminez, ha optado por no hacer planes de boda. “En este momento estamos en una etapa de mucho trabajo, pero las cosas van muy bien. Prefiero no hablar de matrimonio porque ya me pasó un tiempo que hablé mucho de eso (risas)”.



“Tenemos una relación de luna de miel porque nos gusta viajar y la pasamos bien. Además, trabajamos juntos en varios negocios. En noviembre vamos a cumplir un año juntos, estamos muy felices”, añadió sobre su nueva relación.