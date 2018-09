Michela Elías ataca a productora Marisol Crousillat: "No me dejaba ser" [VIDEO]

Michela Elías dejó de lado sus locuras para mostrar su lado más serio en la reciente edición de ‘Combate’, donde los participantes tuvieron que manifestar su opinión sobre qué productora tenía que tomar las riendas del programa: Marisol Crousillat o Cathy Sáenz.

Si bien la noche del martes Michela Elías reconoció que fue Crousillat quien le dio la primera oportunidad de trabajar en televisión, la ‘combatiente’ tuvo duras palabras contra la productora peruana que es conocida como la ‘Reina Madre’, quien supuestamente tenía a sus engreídos en el programa, en referencia a Diana Sánchez, Israel Dreyfus y Zumba.

“Yo entré acá en Combate con Marisol, fue la que me dio vida en el mundo de los realities, sin embargo cuando yo estuve acá con ella veía cosas que no me agradaban, sinceramente. Pero como yo era nueva, me las callaba. Veía muchas preferencias. Como yo era nueva, no me dejaban ser, siempre eran sus engreídos los que tenías las oportunidades, los que ahora son los históricos”, expresó la integrante del equipo Rojo.

“Yo en su momento era nueva y no me sentía cómoda porque no me dejaban ser y no tenía oportunidades (...) Agradezco sí la oportunidad, pero yo no me sentía cómoda para nada”, añadió la ‘combatiente’ que estará en la gran final del programa.

Michela Elías también reveló que tras la salida de Marisol Crousillat de ATV y con la llegada de un nuevo productor a ‘Combate’, ella se quedó sin trabajo. Pero gracias a Cathy Sáenz, la actual realizadora, la joven pudo regresar a las pantallas chicas. “La única que apostó por mí fue Cathy”, expresó.

Michela Elías se mostró agradecida con Cathy Sáenz y no dudó en defenderla. “Ella me llamó y vio en mí algo. Gracias a ella se me dio una oportunidad más (...) cuando entró ella, hubo cambios, pero gracias a Cathy, Combate está donde está”, manifestó.



Hasta el momento se desconoce si Marisol Crousillat o Cathy Sáénz estará al mando del programa juvenil para la próxima temporada.