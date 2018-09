Lily Allen: Confirma que un ejecutivo de la industria musical abusó de ella

La intérprete de 'Not Fair', Lily Allen acaba de confirmar en un artículo publicado por un diario estadounidense, que fue víctima de abuso sexual por parte de un alto ejecutivo con el que trabajaba. Según contó, el abuso se dio años atrás, cuando estuvo inmersa en el mundo de las drogas y el alcohol. “No esperaba que se aprovechara de mi debilidad. Me sentí traicionada. Sentí vergüenza. Sentí ira. Me sentí confusa”, declaró.

Sus declaraciones son parte de un adelanto de su libro biográfico 'My Thoughts Exactly' ('Mi verdad exactamente'), que se lanza el 20 de setiembre. Lily Allen comentó que, por increíble que parezca, el libro se lo dedica a sus dos hijas, porque, luego de los rumores sobre su agitada vida, quiere que sepan la verdad de la voz de su protagonista. "Así que si caigo muerto mañana, y me buscan en Google, o vivirán con su papá entonces, quién tendrá una versión diferente de los eventos, quería tener algo allí afuera. Mi historia, desde mi punto de vista. Y eso no quiere decir que el mío sea correcto o que el de Sam (su exesposo) esté en lo cierto ... así es como me sentía en ese momento ".

Allen, decidió dar una entrevista a The Guardian porque creía que podía "apagar su celular " y desaparecer, luego de que la publicación -que aborda sus excesos: drogas, alcohol, relaciones sexuales con hombres y mujeres- saliera a la venta. Sin embargo, comentó que no será así, ya que su último álbum 'No shame' ha sido nominado al premio Mercury, y este será anunciado el mismo día que se lance el libro. Así que, seguirá por decisión propia, en el ojo público porque no está "avergonzada".