“Siempre hay una trinchera donde se puede hacer un mejor país”

Carlos Carlín cumple una temporada más en Toc toc. Su personaje tiene un trastorno obsesivo compulsivo que no le permite dejar de contar. Si se tratase de la coyuntura, haría varios cálculos: “De todo lo que se están llevando, de los minutos que hemos perdido viendo el pleito de los hermanitos japoneses, de verle la cara a la japonesa cada vez que se molesta por alguna cosa”.

Le dedicaste un ‘tuit’ a Keiko Fujimori y te aparecieron ‘trolls’. ¿Llegó un límite para ti?

Me dio indignación. Es que, por favor, deje de estar obstaculizando, señora, ¡qué alma de esa mujer! Yo opiné de política durante mucho tiempo, luego dejé de hacerlo. Pero ahora, que la cosa es tan evidente... ¡¿quién es la Señora K, pues?! Miki Torres. ¡No te pases! ¡Quién más va a ser!

¿Qué te parece que tus colegas entren en política? Han pedido que se involucren todos.

¿Todos? No estoy seguro. Creo que deberían meterse los que tienen voluntad y preparación para hacerlo. Pero lo que sí deberíamos hacer es estar más informados. Creo que los actores a su teatro, a su trabajo. Siempre hay una trinchera desde donde uno puedo hacer un mejor país. Porque si no es así, con qué derecho le voy a decir yo al ‘Chorri’ Palacios: “No te metas”. No estoy hablando de que sea honesto o no.

Ebelin Ortiz sí pretende hacer una carrera.

Creo que ella sí está buscando formación. No sé si todavía tenga ganas, ¿no?

Estuviste en la Marcha de los cuatro suyos. ¿Piensas marchar esta vez?

Siempre hay esperanza, al menos cuando marchas, lo crees. Por lo menos (marcharía) contra Chávarry sí. A ese señor le pagamos el sueldo. Si en un empresa tienes a un trabajador que tiene la mínima sospecha, se tiene que retirar.

Tú que tuviste cierto propósito de enmienda al dejar ‘La noche es mía’, ¿la política cambiaría con las caras actuales?

No tuve propósito de enmienda, yo tuve que darme de cara contra la realidad, me dio una cuestión física (parálisis) y ese fue una señal de la naturaleza de que no estaba haciendo bien. No creo que ningún político actual tenga propósito de enmienda. Si tú estás metido en eso, o sales expectorado o te embarras. ¡Estás lavando un water!

Cambiando de tema, la obra Toc toc, en términos televisivos, resultó muy “vendedora”.

Es cierto. No pude hacer la obra porque estaba en ‘La noche es mía’, así que la primera temporada la hizo Renzo (Schuller) y lo hizo súper bien. Gracias a que pude ‘apuñalarlo’ a tiempo, pude recuperar mi personaje (risas).

Y él se quedó en ‘Combate’.

(Lanza una carcajada) Y se lo dejo ah, lo hace muy bien. A mí que me tiren un lampazo en la sien por favor(si vuelve a la señal abierta). E.B.❧